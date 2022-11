Francesco Guccini torna con le sue “Canzoni da intorto”

Leggi su lopinionista

(Di venerdì 18 novembre 2022) foto di Mattia ZoppellaroPAVANA –a cantare: a dieci anni di distanza dall’ultimo album in studio, “da” è il nuovo disco del Maestro del cantautorato italiano in uscita oggi, 18 novembre, per BMG esclusivamente in formato fisico. Progetto speciale, unico nel suo genere, “da” è il concept album cheha sempre desiderato realizzare e che ora prende finalmente vita, regalandoci a sorpresa la sua voce e, ancora una volta, un pezzo di storia. Composto da 11 brani appartenenti alla cultura popolare, con arrangiamenti dal richiamo balcanico e folk, “da” è la raccolta delledel cuore di ...