Clima | accelerano eventi estremi in Italia | +27% nel 2022

... che permetterebbe di risparmiare il 75% delle risorse economiche spese per i danni provocati da eventi estremi, alluvioni, piogge e frane, e non approva il Piano nazionale di adattamento al, ...... ha dichiarato: 'Mentre gli impatti climatici e l'ingiustizia, le vite, i mezzi di ...un'azione reale per rispettare e superare gli impegni di finanziamento e adattamento per il- ...ROMA – Accelerano gli eventi climatici estremi in Italia ... Questa la fotografia scattata dal nuovo report ‘Il clima è già cambiato‘ dell’Osservatorio CittàClima 2022 realizzato da Legambiente, con ...Accelerano gli eventi climatici estremi in Italia ... È quanto emerge dal nuovo report ‘Il clima è già cambiato’ dell’Osservatorio CittàClima 2022 realizzato da Legambiente, con il contributo del ...