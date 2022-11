Caterina Morigi e Giulia Poppi a Sconfinamenti

La Gazzetta del Mezzogiorno

Al Castello di Santa Severa sono stati invitati due artisti italiani: Edoardo Aruta e. In Sardegna sarà la volta di Ambra Iride Sechi e Giulia Casula . Due curatrici ucraine , ...Sabato 29 e domenica 30 ottobre saranno aperti gli studi degli artisti ucraini Dariia Chechushkova, Danylo Galkin, Mykola Ridnyi, Sasha Roshen e degli italiani Edoardo Aruta ein residenza al Castello di Santa Severa . Si tratta della conclusione del primo capitolo laziale di Et in Arcadia ego , residenza per artisti ucraini in dialogo con artisti italiani, ... «Sea Bones», arriva a Lecce la mostra di Caterina Morigi Coinvolge gli amanti dell’arte e delle camminate in collina. Una passeggiata nella natura con le Artiste Caterina Morigi (Ravenna, 1991) e Giulia Poppi (Modena, 1992) e il Curatore Fulvio Chimento.LECCE - Da sabato 19 novembre e fino al 7 gennaio, gli spazi di linea, in via D’Annunzio 77 a Lecce, ospiteranno la mostra personale di Caterina Morigi: "Sea Bones", tra micro e macro della materia, a ...