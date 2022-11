Caso Memo Remigi | Jessica Morlacchi | «Gli voglio bene come fosse mio nonno | non lo denuncerò»

(Di venerdì 18 novembre 2022) Prima le mani fuori posto in tv, poi lo stupore per la reazione, l’allontanamento dal programma e il maldestro tentativo di chiedere scusa. Non c’era riuscito da soloa mettere fine alle polemiche per il palpeggiamento davanti alle telecamere della collega. L’ha dovuto fare lei, con un’intervista a Diva e donna, in cui parla del suo rapporto con il conduttore tv, provando a sgonfiare quanto accaduto tra loro due ma condannando il gesto in sé, che – sottolinea– è sbagliato e non va sminuito. «Penso abbia avuto un momento di confusione, è l’unica spiegazione che riesco a darmi», ha spiegato la cantante, «in molti mi hanno detto che avrei dovuto denunciarlo ma non lo farò. Glise ...

