Atp Finals 2022 | Kyrgios e Kokkinakis perdono con Mektic e Pavic | gli australiani sono eliminati

(Di venerdì 18 novembre 2022)non riescono a strappare il pass per le semifinali delle Atpperdendo in due set contro. Netta superiorità nel doppio per la coppia croata che si aggiudica entrambi i tie-break chiudendo il match 7-6 (4) 7-6 (4) e affronterà domani in semifinale Glasspool/Heliovaara. Dall’altra parte del tabellone i primi del gruppo rosso, Ram/Salisbury, affronteranno Koolhof/Skupski. I vincenti delle due semifinali si affronteranno nella finalissima di domenica. Delusione perche pagano cara la sconfitta all’esordio con Koolhof e Skupski. Primo set molto equilibrato e con pochi scambi prolungati. Nessuna palla break concessa da entrambe le coppie che portano il primo parziale al tie-break. Più ...

Si chiude la fase a gironi delle2022 con un vero e proprio quarto di finale a eliminazione diretta: Stefanos Tsitsipas e Andrey Rublev si giocano l'ultimo pass per la semifinale. Il vincente sfiderà sabato Casper Ruud. ...E quale migliore test delleper saggiare la tenuta fisica prima del rientro In questi giorni di spettacolo e divertimento al PalaAlpitour ha avuto modo di allenarsi con alcuni dei ...Con la partita tra Kyrgios/Kokkinakis e Mektic/Pavic si è ufficialmente chiusa la fase di Round Robin del tabellone di doppio delle Nitto ATP Finals. Nella giornata di giovedì erano arrivati i ...Vince le Finals senza perdere mai, la molla è economica. Per cui non si butta via nulla, è mero calcolo contadino. Nemmeno una innocua partita di round robin a cose già fatte: sei in semifinale, il ...