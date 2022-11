Antonino Spinalbese consiglia una strategia ad Oriana al GF Vip | web indignato

Leggi su tutto.tv

(Di venerdì 18 novembre 2022) In queste ore,Marzoli esi sono molto avvicinati nella casa del Grande Fratello Vip. I due si sono lasciati andare anche a dei momenti colmi di passione sotto le coperte. Proprio in virtù della loro vicinanza,ha richiamato il suo compagno d’avventura per non aver preso le sue difese durante lo scontro che ha avuto con Micol Incorvaia ed Edoardo Tavassi. Ebbene, proprio in quel momento,hato alla ragazza unada applicare in casa. La delusione diMarzoli La giornata di ieri è stata piuttosto animata nella casa del GF Vip.Marzoli e Micol Incorvaia hanno avuto uno scontro molto concitato. Le due hanno discusso pesantemente e nessun compagno d’avventura è ...