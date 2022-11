(Di venerdì 18 novembre 2022) Dueche usano due mezzi espressivi diversi, per raccontarsi e per raccontare le loro esperienze condividendole con chi magari, affrontando qualcosa di simile, si sente solo. L’-Comitato diorganizza una nuova iniziativa incentrata sull’universo femminile, con un evento che testimonia ilche lesanno avere nella vita.19, dalle 17, nella sede dell’associazione al Città Fiera di Torreano di Martignacco (primo piano), ci sarà la presentazione del libro “Non potevo scegliere” di Odri Koglot e, a seguire, l’inaugurazione della mostra “Oltre l’orizzonte” di Sabina Paravano. Entrambe, attraverso gli specifici linguaggi, hanno deciso di esprimere i loro percorsi. Koglot ha voluto narrare la sua storia personale in un libro ...

Udine20 2020

L'- Comitato diorganizza una nuova iniziativa incentrata sull'universo femminile, con un evento che testimonia il coraggio che le donne sanno avere nella vita. Sabato 19 novembre, dalle ...Curata da Eliana Mogorovich , fa parte del progetto Arte & Territorio e si articola in una decina di fotografie di proprietà dell'- Comitato didedicate a persone che hanno combattuto con ... Andos Udine: sabato 19 novembre, un pomeriggio dedicato al coraggio delle donne Due donne che usano due mezzi espressivi diversi, per raccontarsi e per raccontare le loro esperienze condividendole con chi magari, affrontando qualcosa di simile, si sente solo. L’Andos-Comitato di ...Due donne che usano due mezzi espressivi diversi, per raccontarsi e per raccontare le loro esperienze condividendole con chi magari, affrontando qualcosa di simile, si sente solo. L’Andos-Comitato di ...