Vierchowod | ' Juventus | non avrei ripreso Allegri Si deve cambiare guida tecnica'

tutte le notizie di allegriLeggi i commenti Calcio: tutte le notizie [ { "@context": "https://schema.org", "@type": "BreadcrumbList", "itemListElement": [ { "@type": "ListItem", "...Pietro, ex difensore della, ha parlato del momento dei bianconeri in campionato e di Max Allegri Piero, ex difensore della, ha parlato a Radio Bianconera del momento ...Pietro Vierchowod, ex difensore viola, si è così espresso a La Gazzetta dello Sport sul suo rapporto con Nils Liedholm: “Sono arrivato dalla Fiorentina, dove giocavo a ...Pietro Vierchowod, ex difensore della Juventus, ha parlato del momento dei bianconeri in campionato e di Max Allegri Piero Vierchowod, ex difensore della Juventus, ha parlato a Radio Bianconera del mo ...