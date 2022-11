Vanno a rubare in un appartamento | ma li scoprono | ladri fuggono sul tetto di un capannone per non farsi picchiare | carabinieri ‘acrobati’ li salvano e li arrestano VIDEO

Leggi su ilcorrieredellacitta

(Di giovedì 17 novembre 2022) Sono entrati in casa con l’intenzione di, pensando forse che i proprietari fossero fuori per lavoro, vista l’ora. Ma qualcosa è andato storto per la coppia di giovani, due ragazzi che ieri, intorno alle ore 14:00, si sono recati in via Ancona, nella zona periferica di Pomezia. I due hanno preso di mira un’abitazione che effettivamente a quell’ora era vuota. Hanno scavalcato il muro del giardino, rotto una finestra e sono entrati, buttando tutto all’aria alla ricerca di gioielli e soldi. Ma sono stati scoperti dai vicini dei padroni di casa, che ormai – visti i numerosi furti perpetrati in zona – sono sempre in allarme. E proprio i residenti esasperati, dopo aver chiamato il padrone di casa per avvisarlo di quanto stava accadendo, hanno iniziato a urlare contro i, cercando di catturarli e di picchiarli. I malviventi, ...