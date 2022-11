(Di giovedì 17 novembre 2022)con il ‘padrone di casa’visto che si incontreranno nel girone del Mondiale e l’ex Real Madri è l’affittuario del centralecon il ‘padrone di casa’visto che si incontreranno nel girone del Mondiale e l’ex Real Madrid è l’affittuario del centrale. Intervistato dalla Bild l’ex Chelsea ha detto: «Finchè pago l’affitto in tempo non penso che Keylor mi sfratterà. È un grande. Nonostante questo vogliamocontro la». L'articolo proviene da Calcio News 24.

Calcio News 24

Nel video del Real Madrid le cure prestate al difensore tedesco Antonio(20 punti di sutura) dopo la partita di Champions contro lo Shakhtar e ...Neuer 7 Il migliore al mondo fa il miracolo su Raspa e poii nostri di piede. Fuoriclasse. ...6,5 Non deve fare chissà che per tenere la barra dritta. Raum 8 E' la chiave del match fin ... Rudiger scherza: «Navas non può sfrattarmi dovessimo vincere con il Costa Rica»