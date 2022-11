Niente più padre e madre | sui documenti dei minori arriva la dicitura “genitore” | la sentenza

(Di giovedì 17 novembre 2022) Roma – La correttasul documento di una bambina è quella di ‘’ e non quella di ‘’ e ‘’. Lo ha deciso il Tribunale civile di Roma accogliendo il ricorso presentato da due madri, quella legale e quella adottiva, contro un decreto del gennaio 2019 dell’allora ministro dell’Interno Matteo Salvini. La coppia di mamme, a quanto si è appreso, si è presentata al Comune per chiedere la carta di identità, ma lì è stato detto loro che serviva la scritta ‘o chi ne fa le veci’. Le due mamme si sono quindi rivolte al tribunale ordinario e il giudice ha dato loro ragione. L’ordinanza del Tribunale civile di Roma sulla qualifica dinella carta di identità elettronica risale al 9 settembre 2022 e non è stata impugnata dal ministero ...

