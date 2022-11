Agenzia ANSA

La tendopoli di fortuna, costituita in grandissima maggioranza da migranti afghani, si era riformata molto rapidamente, dopo un precedenteeffettuato a fine ottobre dalle forze dell'ordine ...La tendopoli di fortuna, costituita in grandissima maggioranza da migranti afghani, si era riformata molto rapidamente, dopo un precedenteeffettuato a fine ottobre dalle forze delll'ordine. ... Maxi-sgombero di migranti a nord di Parigi - Europa Diverse centinaia di migranti, che vivevano in condizioni disperate sotto al viadotto della metropolitana aerea di Parigi, sono stati sgomberati questa mattina dalle autorità francesi. (ANSA) ...(ANSAmed) - PARIGI, 17 NOV - Diverse centinaia di migranti, che vivevano in condizioni disperate sotto al viadotto della metropolitana aerea di Parigi, sono stati sgomberati questa mattina dalle autor ...