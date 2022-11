Lazio | Luis Alberto apre all'addio La Fiorentina lo vuole in prestito | 'No' di Lotito

L'ex giallorosso, fedelissimo voluto da Sarri alla, è molto amico proprio diAlberto, ma nemmeno lui è riuscito a intermediare in un feeling mai sbocciato fra il tecnico e il Mago. In ...Commenta per primo Il vice - Immobile può aspettare. Sul mercato di gennaio la priorità dellaè il terzino sinistro . Il Messaggero questa mattina scrive che Lotito e Tare faranno di tutto ......Come dargli torto, Luis Alberto ha sì 30 anni, guadagna 2,5 milioni più bonus, ma rimane un patrimonio: il Siviglia in estate lo ha illuso e ora la Lazio non ha intenzione di cadere di nuovo nel ...In orbita Lazio, le più recenti sono legate al futuro di Luis Alberto. Come riporta l’edizione odierna de La Repubblica, la Fiorentina è il primo club italiano che di fatto si sarebbe atto avanti per ...