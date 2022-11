Inghilterra-Iran | probabili formazioni e pronostico

Leggi su sport.periodicodaily

(Di giovedì 17 novembre 2022) Lunedi 21 novembre 2022 alle ore 14, presso lo stadio Khalifa International Stadium di Al Rayyan, si disputerà il match, valida per la prima giornata del Gruppo B dei Mondiali di calcio.: COME ARRIVANO LE DUE SQUADRE? Gli inglesi partecipano per la quindicesima volta al torneo iridato, vincendo il titolo nel 1966, per poi ottenere il quarto posto nel 1990 e il secondo nel 2018. In questa edizione è considerata una delle favorite per i talenti che possiede. Vedremo se il potenziale sarà all’altezza delle aspettative. L’ha preso parte cinque volte alla fase finale della Coppa del Mondo senza mai superare il primo turno. Nonostante ciò, può vantare un palmares nazionale di tutto rispetto avendo vinto la Coppa d’Asia per tre volte consecutive. LE ...