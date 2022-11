GOAT SIMULATOR 3 è disponibile da oggi

Leggi su gamerbrain

(Di giovedì 17 novembre 2022) Coffee Stain Publishing, Coffee Stain North e PLAION sono lieti di annunciare l’uscita di3 in tutto il mondo. È troppo tardi ormai; il recinto è stato aperto, le capre sono libere.3 è oraesclusivamente tramite Epic Games Store su PC, ma anche per PlayStation 5 e Xbox Series X/S. I giocatori sono invitati a schiantarsi, frantumare, guidare, scalare e tirare testate nella pittoresca isola di San Angora, un nuovissimo gigantesco parco giochi sandbox che si estende su un’area di 1.141.822 capre quadrate* (rispetto alle sole 60.900 capre quadrate dell’originale– cioè oltre 18 volte più grande, per utilizzare un linguaggio banale). I giocatori possono vagare da soli o in branco in un’esperienza multiplayer ...