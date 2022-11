Globe Soccer Awards | a Massara e Maldini il premio “Best Sporting Director”

(Di giovedì 17 novembre 2022) Un nuovo riconoscimento per celebrare lo straordinario 2022 del Milan: ai2022 Paoloe Fredericsi sono aggiudicati il”. I due dirigenti rossoneri hanno avuto la meglio su Cristiano Giuntoli del Napoli e la coppia Julian Ward e Michael Edwards del Liverpool. Nel corso della serata sono arrivate anche le prime parole di Paolo: “E’ un grande onore. Abbiamo una visione comune per molti versi e condividiamo i principi della vita, è semplice lavorare al fianco di”. Un percorso non semplice e certamente audace quello intrapreso dai due dirigenti nel corso dell’era Elliott. Il culmine, naturalmente, rappresentato dalla ...

... ha vinto il premio per aver diretto il trasferimento di Erling Haaland dal Dortmund al Manchester City, considerato il miglior trasferimento della stagione nella cerimonia deiAwards di ...Commenta per primo Paolo Maldini e Frederic Massara hanno vinto, alAwards , il premio come 'Best Sporting Director' del 2022 . La coppia del Milan ha trionfato davanti al ds del Napoli Cristiano Giuntoli e alla coppia del Liverpool composta da Julian ...Globe Soccer Awards 2022 a Dubai, tra i premiati anche Maldini e Massara che hanno ricevuto il premio come miglior direttore sportivo Conclusi sostanzialmente quasi tutti gli impegni dei principali ...Primo annuncio ai Globe Soccer Awards. Victor Osimhen è stato annunciato come vincitore del premio come miglior giocatore emergente, come comunicato sulla pagina Twitter ...