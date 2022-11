Ginnastica | procura federale | “Avviata indagine conoscitiva in assenza di denunce”

Leggi su sportface

(Di giovedì 17 novembre 2022) “Ogni segnalazione di comportamenti non corretti per noi va valutata prontamente. Nelle prossime ore sentiremo tutte le parti, tra atlete, tecnici e staff e nel caso accertassimo eventuali responsabilità prenderemo i dovuti provvedimenti. È utile ricordare che quella che stiamo conducendo è un’attivata d’ufficio proprio perché non c’è alcuna denuncia corrispondente alle segnalazioni riportate dalla stampa”. Queste le parole deltore della FederMichele Rossetti nel primo giorno di audizioni all’Accademia di Desio in relazione alle segnalazioni di abusi da parte di alcune atlete. SportFace.