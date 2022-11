GF VIP | Edoardo Tavassi è fidanzato? Ecco chi è Lucia

(Di giovedì 17 novembre 2022) Una delle ultime new entry del Grande Fratello vip è, il gieffino entrato nella casa di Cinecittà dichiarando di essere single e alla ricerca della sua anima gemella. E sin da subito ha manifestato il suo interesse per Micol Incorvaia, anche se si stanno diffondendo rumors circa il fatto cheabbia una fidanzata fuori dalla casa. Il vippone ha una fidanzata L’indiscrezione sarebbe stata resa nota da Samara Tramontana a casa Pipol che avrebbe dichiarato cheha una fidanzata. “Partiamo con. Lui piace un sacco e fa sorridere. C’è chi dice che vincerà. Io ho uno scoop su di lui. Lui è entrato al GF Vip dicendo che vorrebbe cercare moglie e trovare l’amore. Ma lui convive con una ragazza.la definisce migliore amica e ...

Grande Fratello, Antonella Fiordelisi edDonnamaria a letto insieme Nella casa del Grande Fratello, a pochi giorni dall'ingresso a Cinecittà, Antonella Fiordelisi ed...Questa notte, infatti, anche altri due vipponi ha seguito il loro esempio: stiamo parlando di Antonella Fiordelisi edDonnamaria . La coppia d'oro del Gf7 si è infatti lasciata andare ad ...Nella notte Antonino Spinalbese e Oriana Marzoli limonano duro al GF Vip 7, ma per Edoardo Tavassi potrebbero aver fatto anche altro.Noi e terze parti selezionate utilizziamo cookie o tecnologie simili per finalità tecniche e, con il tuo consenso, anche per altre finalità come specificato nella cookie policy. Il rifiuto del consens ...