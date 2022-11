Costa Group | “Logistica integrata e Supply Chain Management | opportunità per la GDO”

Leggi su liberoquotidiano

(Di giovedì 17 novembre 2022) (Lamezia Terme- Catanzaro, 17 novembre 2022) - Una risposta completa alla gestionedelle merci,e distribuzione, gli asset strategici della GDO Lamezia Terme- Catanzaro, 17 novembre 2022. Laè un asset strategico per ilaziendale della GDO. Operare nell'ambito dei mercati dei beni di largo consumo è un'attività complessa per il volume delle merci movimentate, per il numero di attori coinvolti, ma anche per le zone geografiche servite, fattore, quest'ultimo, che determina un notevole divario percentuale tra nord e sud del Paese in termini di costi. La conformazione geografica certamente non favorevole e la carenza di infrastrutture di collegamento, infatti, incide sulla capacità di crescita delle imprese del Sud Italia, strettamente legata alla ...