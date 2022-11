Casa in affitto | quali sono le tasse che devi pagare

Corriere della Sera

... spiegano, si potrebbe pensare di allargare il numero dei beneficiari del "contributo per l'"... "Anche la legge provinciale che regola l'imposta comunale sulla, l'Imis, che non prevede una ...La vicenda di Benno Neumair Il duplice delitto avvenne il 4 gennaio 2021 , nella belladi via ... che gli avrebbe rimproverato di non contribuire adeguatamente alle spese per l', a ... Casa in affitto, la sfida del 4%: da Milano a Roma i quartieri dove rende più del Btp Ecco il bonus affitto per coloro che sono in difficoltà con i pagamenti dei canoni mensili di locazione. Come ottenerlo ...Manfredonia (Fg), 17 novembre 2022 – “Giovanna e la sua famiglia – 3 adulti e 2 bambini – vivevano a Manfredonia in una casa dai costi di affitto per loro non sostenibili economicamente. Oggi Giovanna ...