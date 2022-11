Autonomia | riunione Pd su Ddl Calderoli | ' non rispetta la Costituzione'

Leggi su liberoquotidiano

(Di giovedì 17 novembre 2022) Roma, 17 nov (Adnkronos) - "Il Partito Democratico ha riunito gli uffici di Presidenza dei gruppi parlamentari per valutare con il vice presidente della Conferenza delle Regioni Michele Emiliano la proposta del Ddloggi in discussione presso la Conferenza delle Regioni". Lo spiega Francesco Boccia, responsabile Regioni e enti locali della segreteria del Pd, che poi elenca "i punti ritenuti imprescindibili per il Partito democratico per continuare qualsiasi forma di confronto istituzionale e parlamentare". "1. È necessaria l'adozione preventiva in Parlamento di una ‘legge quadro' che disciplini percorso e procedure condivise con Regioni ed Enti locali -spiega il dirigentedem-. 2. I Livelli essenziali delle prestazioni su sanità, scuola, trasporti, assistenza e i relativi costi standard, devono essere obbligatoriamente definiti prima della sottoscrizione delle ...