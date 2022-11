Atalanta | bilancio del 2022 | focus sui difensori

(Di giovedì 17 novembre 2022) Ildeidell’durante il: dai punti fermi fino ai giovani prospetti del vivaio orobico DEMIRAL (9) – Leader tanto grintoso quanto preciso in fase difensiva. Con lui non passa neanche l’aria e ilsi dimostra praticamente impeccabile, sempre attento agli attacchi avversari: capo di una difesa che, ultime giornate a parte, era la migliore del campionato. PALOMINO (8,5) – La stagione scorsa è stato il migliore insieme al numero 28 nerazzurro. Lo sceriffo che diventa commissario grazie alla sua continuità. Ciò che è successo fuori dal campo lo ha reso più forte di prima anche sul lato umano, e dopo 4 mesi si riprende la rivincita contro tutto e tutti. SCALVINI (8) – Un diamante da sgrezzare, ma nel frattempo fa illuminare l’. Ottimo ...

Calcio News 24

... spiegando il lavoro fatto con Gasperini Dai dubbi iniziali ad una continuità nelle ultime partite, tramite il ritiro della Danimarca l'esterno dell'Joakim Maehle ha stilato il suo...Ilè comunque positivo. Anzi, oltre ogni più rosea previsione in campionato, dove la ...e Roma), perdendone invece due (con Napoli e Juve). I 30 punti raccolti (media di 2 a gara) ... Atalanta, bilancio del 2022: focus sui portieri Il bilancio dei difensori dell’Atalanta durante il 2022: dai punti fermi fino ai giovani prospetti del vivaio orobico DEMIRAL (9) – Leader tanto grintoso quanto preciso in fase difensiva. Con lui non ...Il bilancio è comunque positivo. Anzi, oltre ogni più rosea previsione in campionato, dove la squadra di Sarri è in zona Champions grazie ad un rendimento sorprendente che le ha consentito di vincere ...