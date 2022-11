Addio a Pierpaolo Pretelli | Annuncio ufficiale | “Sono pronto”

Leggi su ck12

(Di giovedì 17 novembre 2022) Lo showmanè pronto finalmente a voltare pagina: il futuro lascia presagire sviluppi attesissimi. L’apprezzatosta vivendo da molti mesi un periodo aureo nella sua vita. Innanzitutto, la sua partecipazione al “GF Vip 5” gli ha consentito di trovare l’amore tra le braccia dell’influencer Giulia Salemi.(fonte youtube)Assurto agli onori della cronaca grazie al suo ruolo di “Velino” nel TG satirico “Striscia la notizia”, l’esuberanteha in seguito puntato sul mondo dello spettacolo, mietendo successi in RAI e Mediaset. Per alcuni mesi ha infatti spalleggiato Mara Venier nella conduzione del programma “Domenica in”, salvo poi incorrere in un incidente diplomatico con la mattatrice veneta. ...