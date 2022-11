Abraham | a Roma insistenti le voci di un addio a gennaio Il Messaggero

(Di giovedì 17 novembre 2022) La crisi prolungata di. Ne scrive ilche addirittura ventila la possibilità che possa andare via a. Tammyè irriconoscibile. O forse è tornato quello che era al suo ultimo anno al Chelsea: un giocatore da relegare in panchina e mettere ai margini della rosa. Ha difficoltà a inquadrare la porta, a prendere la decisione giusta, a controllare il pallone, a giocare di prima e a trascinare i compagni in difficoltà. Sei mesi fa era un leader, adesso è un soldato semplice. Hachiuso la stagione con 27 reti, adesso è a 4. Un’involuzione evidente a chiunque.in porta ci arriva, ha nitide occasioni da gol, ma non le sfrutta. Il dato xG (gol previsti) è pari a 6,3 ed è il più alto della rosa e della Serie A, significa che avrebbe dovuto segnare sei reti in più rispetto ...

... lui ha risposto: 'C'è spazio per due re a'. Guardando i dati, però, di re a Trigoria ce n'è solo uno.
Lain questi giorni si sta godendo qualche giorno di riposo, anche se ovviamente in tanti stanno continuando a lavorare, come Tammyche ha pubblicato una foto in palestra. L'inglese è ...L'involuzione di Abraham preoccupa Mourinho Tammy Abraham è irriconoscibile. O forse è tornato quello che era al suo ultimo anno al Chelsea: un giocatore da relegare in panchina e mettere ai margini d ...