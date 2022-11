A ogni regione il suo piatto autunnale

(Di giovedì 17 novembre 2022) Sembra che l’autunno sia arrivato davvero. Le temperature scendono, l’estate che pareva infinita è ormai un ricordo, e insieme alla voglia di maglioni pesanti e piumoni comincia il desiderio di piatti caldi, avvolgenti, tipici di questa stagione. Zuppe e sughi corposi, carni cotte lungamente e intingoli saporiti, dolci ricchi e verdure colorate. I sapori del bosco, la selvaggina, i funghi, il tartufo, le castagne, sono protagonisti insieme a ortaggi come la zucca e il cardo, alla frutta secca, agli ultimi grappoli d’uva e alle prime verze. E da Nord a Sud l’Italia diventa un mosaico di sapori da non perdere. Valle d’Aosta – Seupa à la Vapelenentse In autunno nella valle si ricomincia a cucinare uno dei piatti più amati ed emblematici. La zuppa alla Valpellinese si prepara con verze, Fontina, burro e pane di segale raffermo. È uncaldo, una vera coccola che ...

