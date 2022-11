Un altro concorrente positivo al “Grande Fratello Vip”

Leggi su dilei

(Di mercoledì 16 novembre 2022) Non si fermano i contagi nella Casa delVip: anche Wilma Goich è risultata positiva al Covid, come comunicato dagli account social del reality show di Canale 5. La cantante è l’ultima colpita dal Coronavirus, aggiungendosi alla lista – che probabilmente si allungherà in fretta – composta già da Attilio Romita, Patrizia Rossetti, Luca Onestini e Charlie Gnocchi. GF Vip, unvippone: non si fermano i contagi Inesorabile – com’era del resto prevedibile – la catena dei contagi all’interno della Casa più spiata d’Italia. Dopo Patrizia Rossetti, Charlie Gnocchi, Luca Onestini e Attilio Romita, che sono stati allontanati temporaneamente dal loft di Cinecittà, anche Wilma Goich è risultata positiva ai tamponi effettuati dalla produzione. “In seguito ai quotidiani controlli medici, oggi Wilma Goich ...