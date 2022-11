Ultime Notizie Roma del 16-11-2022 ore 07 | 10

Leggi su romadailynews

(Di mercoledì 16 novembre 2022)dailynews radiogiornale Buongiorno dalla redazione mercoledì 16 novembre al microfono Giuliano Ferri Mettili sulla Polonia e due vittime è giallo mentre tra Mosca è Kiev scambio di accuse oggi si unisce il vertice nato per Flavia ieri alla fine di una giornata convulsa ha parlato di un missile di fabbricazione russa che è finito sul territorio uccidendo 2 persone lo fa sapere il ministro degli Esteri gli potevo già detto in una nota che il missile è stato fatto in Russia e che l’ambasciatore è avanzato è stato convocato per fornire immediata e dettagliate spiegazioni sull’accaduto immagini del Cratere dell’esplosione verificatesi ieri sera nel territorio polacco sembra Mostrare i detriti compatibili con i resti di proiettili sparati con il sistema missilistico S300 in uso da parte di tutti ma anche non li porti ucraine come arma di difesa antiaerea andiamo in ...