Top Gun per un giorno | sali su un aereo insieme a noi!

(Di mercoledì 16 novembre 2022) Top Gun: Maverick è in home video dal 31 ottobre in DVD e blu-ray, il 5 dicembre arriva invece la Superfan Edition. Top Gun: Maverick è stato il re della stagione cinematografica 2021/2022: non soltanto perché, dopo due anni di pandemia, ha riportato la gente in massa in sala, incassando, nel mondo, quasi un miliardo e mezzo di dollari. Il film con Tom Cruise ha davvero messo d'accordo tutti: tra pubblico e critica è difficile trovare qualcuno che non abbia apprezzato il sequel del film cult anni '80. Tom Cruise si è cucito il film addosso: tornato a lavorare con Christopher McQuarrie (autore degli ultimi Mission: Impossible) alla sceneggiatura e Joseph Kosinski (con cui aveva già girato Oblivion) alla regia, il divo …

: Maverick è stato il re della stagione cinematografica 2021/2022: non soltanto perché, dopo due anni di pandemia, ha riportato la gente in massa in sala, incassando, nel mondo, quasi un ...FOTO Da Matrix: Resurrections a Killers of the Flower Moon, passando per The Batman e: Maverick, tra film originali, sequel e reboot ecco cosa aspettarsi dal prossimo anno nelle sale Parlare ...Una fan di Top Gun ha notato una sottile citazione all'originale ricevendo persino i completamenti del montatore del film.Top Gun: Maverick è in home video dal 31 ottobre in DVD e blu-ray, il 5 dicembre arriva invece la Superfan Edition. Top Gun: Maverick è stato il re della stagione cinematografica 2021/2022: non ...