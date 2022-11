Stipendio triplo | ma non per tutti | ecco chi lo riceverà

Si calcola che ladi dicembre sarà quindi complessivamente (arretrati e tredicesima compresi) quasirispetto a quello di novembre. Le categorie Quanti sono i dipendenti interessati ...A dicembre in busta paga troverà 5.077 euro tra nuovo tabellare (1.800,7 euro), tredicesima (equivalente alloordinario) e arretrati (1.475 euro): in sostanza ildi quanto percepito ...Ma da dove arrivano questi arretrati Dal rinnovo retroattivo degli accordi per 430 mila dipendenti degli enti locali. Il 16 novembre infatti è stato sottoscritto il contratto collettivo nazionale del ...Non sarà un aumento di stipendio, ma per oltre 2 milioni di lavoratori ci sarà una sorta di bonus che, di fatto, triplicherà l’importo in busta paga nel ...