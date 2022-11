Milan | Scaroni | «La proprietà RedBird ci porterà lontano»

(Di mercoledì 16 novembre 2022) “Oggioltre ai successi sportivi vuole portare anche le esperienze che hanno avuto negli USA e negli altri sport e ci stanno dando apporto fondamentale con competenze che non abbiamo nele forse in Italia. Lastraniera è positiva per il nostro calcio, ci”. Lo ha detto il presidente del L'articolo proviene da Calcio e Finanza.

L'Italia è tra i finalisti con ile la Roma ancora in corsa per il Best Men's Club of the ... Osimhen e Leao tra gli emergenti per il premio di Power Horse; Paolotra i presidenti, ...Commenta per primo Ilsaluta Ivan Gazidis. Dopo 4 anni di crescita, coronati dallo scudetto vinto nella passata ...verrà sostituito da Giorgio Furlani ) è stato salutato dal presidente, ... Milan, Scaroni: "Il modello è la Premier. Le proprietà straniere fanno bene al calcio" La proprietà straniera è positiva per il nostro calcio, ci porterà lontano”. Lo ha detto il presidente del Milan Paolo Scaroni, intervenuto durante la presentazione del libro del giornalista del Sole ...Paolo Scaroni, presidente del Milan, è intervenuto in occasione della presentazione del nuovo libro di Marco Bellinazzo, 'Le nuove guerre del calcio': "L'esempio ...