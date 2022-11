Mazda esce dalla joint venture con la russa Sollers

(Di mercoledì 16 novembre 2022), come altre aziende automobilistiche, ha deciso ufficialmente di abbandonare le proprie operazioni in Russia , tirandosi fuoricon la società...

Fleet Magazine

Con questa mossavelocemente dal territorio russo, così da segnare una distanza con la politica di aggressione di Putin nei confronti dell'Ucraina. È però evidente l' enorme impatto ...Need for Speed: Unboundinfatti per PC, PlayStation 5 e Xbox Series X - S, le console di nuova ...Land Rover Range Rover Sport SVR Land Rover Defender 110 Double Cab Pickup Lotus Exige SRX -... Mazda CX-60: esce a settembre ma ha già raggiunto gli obiettivi di vendita 2022 L’azienda giapponese vende a 1 euro le proprie quote da Mazda-Sollers Manufacturing Rus, uscendo così dal territorio russo in risposta alla politica di aggressione in Ucraina ...