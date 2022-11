L’ex di Nikita nella Casa del GF Vip 7? La proposta per Alfonso Signorini

Leggi su tutto.tv

(Di mercoledì 16 novembre 2022) Matteo Diamante è statofidanzato di. Per il momento, non ha mai avuto modo di interagire direttamente con la ragazza, però, è probabile che, in futuro, gli venga dato maggiore spazio. Nelle ultime ore, ha deciso di rilasciare un’intervista per Novella 2000 dove ha parlato del rapporto d’amicizia con George Ciupilan e del legame convolto di Pechino Express. Leggi anche: Dove vedere la replica del Grande Fratello Vip 7 Matteo Diamante chiarisce il suo rapporto con: “Avevamo un appuntamento…” Matteo Diamante è finito al centro del ciclone per via di alcune dichiarazioni fatte da. Quest’ultima, infatti, l’aveva definito come eccessivamente oppressivo e geloso. Nelle ultime ore, tramite una lunga intervista, ha deciso di tornare sull’argomento. Ha ammesso di esserci ...