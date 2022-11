L'Eco di Bergamo

Grande abbuffata,. Il chilometro del manzo all'olio di Rovato è stato ... I motivi che hanno spinto ad annullare'appuntamento ...per Rovato con 1.200 commensali a banchettare su via. ...... in sostituzione di don Mario Chiodi, dell'Opera. Le ... sono drammatiche, perché testimoniano'esodo degli italiani ... Dico le ultime raccomandazioni, e passo di vagone in vagone per. ... L'addio a Bonomelli: «Eri un fiume di idee ed entusiasmo, non ti dimenticheremo»