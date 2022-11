La missione Artemis 1 è in viaggio verso la Luna

Leggi su ilfoglio

(Di mercoledì 16 novembre 2022) A più di mezzo secolo da quel famoso "piccolo grande passo", l'agenzia spaziale americana punta a riportare l'essere umano sulla. Quello di oggi è un nuovo traguardo nella giusta direzione: alle 7:47 (l’1:47 al Kennedy Space Center in Florida), la1 della Nasa (per ora senza astronauti a bordo) è partita per lo spazio. Unadi 26 giorni e 450mila chilometri attorno allae ritorno sulla Terra. Dopo il lancio di oggi – che in origine era previsto per il 29 agosto, ma rimandato per tre mesi a causa di un problema nel sistema di rifornimento del primo stadio del razzo – gli astronauti della Nasa osserveranno il suolore da vicino e studieranno un modo per costruire una base che permetta l’esplorazione dello spazio profondo e, infine, ...