I Carabinieri del servizio scorte restano a piedi Nsc | «Siamo allo sbando»

(Di mercoledì 16 novembre 2022) «Macchine con 200-300mila km, fuori garanzia e senza la possibilità di passare in officina perché il poco personale inalla sezione, esce in strada ogni giorno. È l’allarmante situazione della sezionedi Napoli, denunciata dal segretario nazionale del Nuovo Sindacato(NSC) Antonio Parrella. «Le macchine non idonee sono solo uno dei tanti problemi – ha detto Parrella – Si continua sull’onda dei servizi provvisori e richieste di aiuto giornaliere con uomini non specializzati. Personale disincentivato per la mancata corresponsione di straordinario, continui doppi turni, fogli di viaggio liquidati dopo mesi e che incidono sul bilancio familiare. Per finire, mezzi usurati e sempre fuori uso perché non più in garanzia ed a spese dell’amministrazione. Spesso si rimane appiedati! Solo ...