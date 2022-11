Fumo | Vaccaro Censis | Ampliare azioni per prevenzione e sostegno a chi vuol smettere

"Sulla base di queste informazioni autogestite poi però i fumatori italiani hanno preso delle decisioni rispetto alle loro abitudini al", aggiungeche spiega: "Per esempio quella metà ..."I consumatori - aggiunge- vorrebbero saperne di più sui rischi per la salute dei prodotti da, vorrebbero saperlo da interlocutori istituzionali. Pensano che fonti come il Ministero ...Così Ketty Vaccaro, responsabile dell’area Welfare e Salute del Censis in occasione della presentazione del “1° Rapporto su fumo di sigaretta e prodotti senza combustione in Italia” realizzato dal ..."I consumatori -aggiunge Vaccaro- vorrebbero saperne di più sui rischi per la salute dei prodotti da fumo, vorrebbero saperlo da interlocutori istituzionali. Pensano che fonti come il Ministero della ...