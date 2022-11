(Di mercoledì 16 novembre 2022) Guida alla Bundesliga . Il format "pausa invernale" dei tedeschi, pionieri del genere, è il riferimento su cuie il suo staff imposteranno buona parte del piano Mondiale . Modalità Bundes, per ...

Corriere dello Sport

L'idea "" permetterà di programmare un richiamo atletico utile per immagazzinare energie fino a giugno. Ad inizio stagione erano state già previste due mini - preparazioni di 4 - 5 mesi. ...L'idea "" permetterà di programmare un richiamo atletico utile per immagazzinare energie fino a giugno. Ad inizio stagione erano state già previste due mini - preparazioni di 4 - 5 mesi. ... BundesLazio: ecco come Sarri ha impostato il programma dei prossimi due mesi Oggi pomeriggio la ripresa a Formello. La squadra lavorerà fino a sabato poi il tecnico ordinerà il rompete le righe. Si ripartirà il 30 novembre verranno svolti test individuali I biancocelesti hanno ...