Benevento | truffa e fatture false | sequestrati 500mila euro a due società

Reportweb

... emesso dal Gip del Tribunale di, per un valore complessivo di oltre 500.000 euro , ... per i reati di emissione e utilizzo di fatture per operazioni inesistenti eaggravata per il .... Beni, depositi bancari e titoli, per un importo di 500mila euro. Sono stati sequestrati ... per le ipotesi di emissione e utilizzo di fatture per operazioni inesistenti eaggravata ... Benevento. Sequestrati 500.000 euro, a due società per truffa aggravata Oggi, all’esito di indagini coordinate dalla Procura della Repubblica di Benevento, i militari della Tenenza della Guardia di Finanza ...La Guardia di Finanza, nel Beneventano, ha eseguito un decreto di sequestro per equivalente, emesso dal gip di Benevento, per un valore complessivo di oltre 500.000 euro, tra depositi bancari, titoli ...