Bar Stella su Rai 2 | torna il programma di Stefano De Martino | ecco quando | i casting

(Di mercoledì 16 novembre 2022)Deè pronto are al Bar, che dal 29 novembre accompagnerà la seconda serata di Rai 2 nei giorni del martedì, il mercoledì e il giovedì. Dopo il successo di “Stasera è tutto possibile”, Deè pronto a mettersi in gioco come un eterno esordiente, ma di successo, della televisione italiana. I risultati parlano chiaro, considerato l’enorme successo avuto con l’ultima esperienza televisiva, ovvero “Stasera tutto è possibile”. Il Barsu Rai 2 SulDiha detto a Fanpage: “L’ho proposto alla Rai lo scorso anno ed è una di quelle cose rare, mi sono presentato lì con una paginetta che evidentemente ho venduto bene. Quest’anno ricon una ...

Diplomato in ragioneria, dal 1971 al 2009 è stato titolare deldella stazione di Aosta, ...viene confermato consigliere della Chambre di cui diventa membro della giunta e nel 2014 riceve la...Una sera, al termine di uno spettacolo live, Jackson si reca in unper il suo solito drink e si ... le si avvicina per conoscerla e scopre il suo sogno di diventare unadella musica. Dopo ...Stefano De Martino è pronto a tornare al Bar Stella, che dal 29 novembre accompagnerà la seconda serata di Rai 2 nei giorni del martedì, il mercoledì e il giovedì. Dopo il successo di “Stasera è tutto ...Noi e terze parti selezionate utilizziamo cookie o tecnologie simili per finalità tecniche e, con il tuo consenso, anche per altre finalità come specificato nella cookie policy. Il rifiuto del consens ...