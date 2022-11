(Di martedì 15 novembre 2022) Dopo la sconfitta al primo turno contro il norvegese Casper Ruud, ilFelixha battuto oggi a Torino lo spagnolo Rafaelper 6-3 6-4 ed è dunqueto in corsa per le semifinali delle ATP(sarà decisivo il match di giovedì contro lo statunitense Taylor Fritz). Viste le zero vittorie in due partite, sono invece ormai quasi nulle le chance di passaggio del turno per l’iberico. Nel match odierno è partito meglio, maè riuscito ad annullare subito due palle break e ad agguantare subito dopo l’1-0. Il set è proseguito senza altri scossoni fino al 3-3, poi ancora una volta ilha detto di no per due volte al break del suo avversario. Caricato dai tanti ...

"È la prima volta che vinco contro Nadal, sono molto felice. È tutto molto speciale per me in un torneo così importante", così Félix Auger - Aliassime alla fine del match vinto 6 - 3, 6 - 4 ... VIDEO Tennis, Auger-Aliassime-Nadal 2-0 ATP Finals 2022: highlights e sintesi, il canadese vince e torna in gioco Lo spagnolo conferma il rapporto difficile con la competizione cedendo, dopo aver perso all'esordio contro Fritz, anche al canadese che chiude in 2 set con il punteggio di 6-3 6-4 ...Niente da fare per Rafael Nadal è finito alla fase a gironi il suo cammino alle Nitto Atp Finals 2022. Ecco come è andata ...