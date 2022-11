Uomini e Donne | commenti a caldo 15 11 2022

... sostenere lo sviluppo economico perche' solo lo sviluppo ci da' la possibilita' di superare le diseguaglianze, ripensare il lavoro per non mortificare il naturale desiderio diad ...Voglio salutare questa assemblea dicompetenti, indispensabili per il futuro dell'Italia'. Lo ha detto Maurizio Gasparri, vicepresidente del Senato, intervenendo all'Auditorium della ...In una recente intervista l’ex tronista di Uomini e Donne Matteo Ranieri ha svelato il reale motivo della ‘rottura’ con Luca Salatino. L’ex corteggiatore nonché ex tronista di Uomini e Donne Matteo ...Il divario tra uomini e donne è ancora molto spiccato nei ruoli dirigenziali e si assottiglia man mano che si scende la piramide delle qualifiche professionali. (ANSA) ...