Salto con gli sci | Nazionale femminile in ritiro a Hinzenbach

(Di martedì 15 novembre 2022) Continua il lavoro per la stagione dicon gli sci: lasi trova a, in Austria, per una serie di allenamenti che termineranno venerdì 18 novembre. Presenti Lara e Jessica Malsiner e Martina Ambrosi, sotto il coordinamento dei tecnici Sebastian Colloredo e Gabriele Zambelli, come riporta la Fisi. La prima tappa di Coppa del Mondo, disputata a Wisla (Polonia), ha visto le due sorella Malsiner chiude al 30esimo posto, rispettivamente nella prima e nelle seconda gara. La prossima tappa è quella di Lillehammer (Norvegia) dal 2 al 4 dicembre. SportFace.

OA Sport

