Romulus 2 | gli attori | Nella seconda stagione ci sono molta più rabbia e violenza

(Di martedì 15 novembre 2022) Intervista ad Andrea Arcangeli, Francesco Di Napoli, Marianna Fontana, Sergio Romano ed Emanuele Di Stefano, protagonisti di2. Su Sky e NOW. La guerra per Roma continuadi, disponibile su Sky e NOW. La serie creata, scritta e diretta da Matteo Rovere torna con un nuovo ciclo di episodi, otto in tutto, in cui vediamo Yemos (Andrea Arcangeli) e Wiros (Francesco Di Napoli) stringere diverse alleanze. Torna Marianna Fontana nel ruolo della guerriera Ilia, che ha ottenuto la protezione di Marte, mentre Emanuele Di Stefano (visto in La scuola cattolica) è una delle facce nuove di2. L'attore è Titos, figlio del dio Sanco e re dei Sabini. È il nemico numero uno di Roma e la …