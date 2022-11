Roma | dopo l’incendio anche il furto | non c’è pace per la bancarella del Professore a Flaminio

(Di martedì 15 novembre 2022). Si possono rubare tante cose, per necessità, o per vincere facilmente al gioco della vita, dove ognuno di noi fa grandi sforzi, dalla mattina alla sera, per poter portare il pane a casa. Ma quando si rubano libri, per di più usati, allora si esce fuori dalle consuete dinamiche. Soprattutto se il danno è fatto a uno dei simboli più conosciuti della città di: ladela piazzaalladelIlè stato più volte preso di mira negli scorsi mesi. Il caso più eclatante è stato quello del, dove centinaia di libri erano stati divorati dalle fiamme, e un’attività storica sembrava costretta a chiudere i battenti di ...

Il Fatto Quotidiano

... ex segretaria di Davigo al Csm, per cui il gup diha disposto ulteriori indagini accogliendo ... Mi ha invitato a seguirlo,aver preso un faldone, sulla tromba delle scale. Vidi un foglio in ...... come da lui dichiarato, ha 'intenzione di verificare il numero legale e subito, in caso di ... che in questo momento si trova a, e gli operai. Secondo quanto si apprende dagli stessi operai, ... Roma, la denuncia di una 22enne spagnola: “Violentata dopo una serata in discoteca” La scorsa primavera la Giunta Capitolina ha approvato la delibera relativa alla concessione dell’ex-Mattatoio di Testaccio all’Università Roma Tre. Dopo 15 anni di stallo la decisione del sindaco ...Dopo tre anni torna a Roma “Musei in Musica” manifestazione che prevede molte aperture straordinarie in notturna accompagnate da tantissimi eventi musicali e spettacoli dal vivo all’interno di musei c ...