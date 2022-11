Luis Enrique si trasforma in streamer per i Mondiali – VIDEO

(Di martedì 15 novembre 2022) Il tecnico della Spagna,, ha deciso dirsi in “” per i prossimiin Qatar. Lo scopo sarà quello di fornire direttamente le informazioni sulla nazionale spagnola durante la sua partecipazione alla Coppa del Mondo del Qatar 2022. Cosìpensa di poter essere più vicino ai tifosi. Come ha comunicato, con un annuncio fatto sui suoi account ufficiali sui social media, l’allenatore ha comunicato che, per tutta la durata deitrasmetterà ogni sera in diretta unsulla piattaforma Twitch spiegando tutto ciò che riguarda la nazionale spagnola che giocherà nel gruppo E insieme a Germania, Giappone e Costa Rica. Un’iniziativa che rompe la tradizione e che potrebbe essere imitata dai ...

