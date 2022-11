LIVE – Nadal-Auger-Aliassime | Atp Finals Torino 2022 | RISULTATO in DIRETTA

(Di martedì 15 novembre 2022) Ile latestuale di, match valido per la fase a gironi delle ATP(cemento indoor). Entrambi sono già con le spalle al muro dopo il loro esordio negativo nel capoluogo piemontese. Tutti e due, infatti, hanno perso in due set rispettivamente contro lo statunitense Taylor Fritz ed il norvegese Casper Ruud. Imprescindibile, dunque, raccogliere unpositivo per continuare a sperare nella qualificazione alle semifinali. I precedenti sono 2-0 per lo spagnolo, entrambi andati in scena sulla terra rossa. Secondo i bookmakers, tuttavia, sarà proprioa partire sfavorito nei pronostici. Il nordamericano, infatti, ha chiuso la stagione da autentico dominatore ...

Gli osservati speciali saranno Rafae Novak Djokovic , unici veterani in un field di giovani ... Cronache,degli incontri, highlights al termine e le parole dei protagonisti per non perdersi ...Ma ha reagito a quella sconfitta battendo Tomas Berdych e Rafaelprima di riscattarsi contro ... a patto che chiuda tra l'ottavo e il ventesimo posto nella Pepperstone ATPRace To Turin. "In ...Il live e la diretta testuale di Nadal-Auger-Aliassime, match valido per la fase a gironi delle ATP Finals 2022 al Pala Alpitour di Torino.Sarà come un mare in burrasca, Rafa Nadal. Le intenzioni sono queste. Un fortunale che flagella e monta fino a rendere vani i frangiflutti. Sarà così, sempre che il fisico sia disposto a dargli una ma ...