L’ingegnere di Twitter licenziato da Musk su Twitter

Leggi su giornalettismo

(Di martedì 15 novembre 2022) Ha detto di aver acquistatoper poter restituire la libertà di parola a tutti. Si è detto contrario ai ban e alle sospensioni, ma ovviamente non quando è lui a essere criticato. La deriva autoritaria – i cui sintomi erano già evidenti in passato – di Elonha toccato il suo apice (per il momento) con il licenziamento di un ingegnere di. Non tanto per la decisione che potremmo definire “imprenditoriale”, ma per le modalità. Perché il 41enne Eric Frohnhoefer, che ha lavorato per l’azienda di San Francisco per sei anni come sviluppatore dell’app social per i dispositivi Android, ha saputo di esser stato sollevato dal suo incarico attraverso un tweet. Un tweet del capo di. LEGGI ANCHE > La storia di Melissa Ingle, ex moderatrice dei contenuti ...