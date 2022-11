G20 | Lavrov | «L’Occidente prema sull’Ucraina per negoziare Da Zelensky proposte irrealistiche» E a Bali vede Scholz e Macron

(Di martedì 15 novembre 2022) Parlando al G20 di, il ministro degli Esteri Russo Sergejha bocciato ledi risoluzione del conflitto in ucraina presentate all’assemblea dal presidente del Paese invaso Volodymyr. Secondo, sono «e inadeguate». La Russia, ha aggiunto ancora l’espondente del Cremlino, vuolere «fatti concreti, e non parole» da parte delnel sospingere, ha aggiunto. Il ministro di Mosca ha quindi attaccato gli Stati Uniti, accusandoli di aver provocato la guerra ribadito il concetto personalmente al presidente francese Emmanuele al cancelliere tedesco Olaf. L’attacco agli Usa ...

