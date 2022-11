Ci vogliono indebolire Putin attacca l' Occidente

Leggi su iltempo

(Di martedì 15 novembre 2022) Muro contro muro sulla guerra in Ucraina. Il capo del Cremlino non le manda a dire eesplicitamente l'smascherando i tentativi diMosca. La Russia «ha prontamente e fermamente posto una barriera ai tentativi di influenzare la propria sovranità di Stato». Lo ha detto il presidente Vladimir, ribadendo le accuse all'di mirare «ala Russia e minarne la sovranità». Lo riporta l'agenzia Tass. «I tentativi di alcuni Stati di riscrivere, riplasmare la storia del mondo, stanno diventando sempre più aggressivi. E, in linea di massima, hanno un obiettivo evidente per quanto riguarda la nostra società: dividere, privare di orientamento,- in ultima analisi - la Russia, influenzare la sua sovranità», cioè «scuoterne ...