Calcio | Di Francesco | ‘Napoli squadra più europea della A'

Leggi su liberoquotidiano

(Di martedì 15 novembre 2022) Roma, 15 nov. (Adnkronos) - "Qualemi ha impressionato di più finora in campionato? Troppo facile dire Napoli". Così Eusebio Di, ex allenatoreRoma, a marginepresentazione del libro del procuratore calcistico Pietro Chiodi, sulla primaSerie A. "Come bellezza e freschezza del gioco, come continuità di risultati in Italia e in Champions, si è dimostrata lapiù 'Serie A". Cosa succederà dopo la sosta per il Mondiale? Mi sembra un po' come il campionato argentino, apertura e clausura, può cambiare qualcosa. Un vantaggio lo hanno le squadre con delle difficoltà sia sotto l'aspetto fisico che tecnico tattico. Il recuperoJuve? Ha dimostrato con la Lazio anche una buona gara , ...